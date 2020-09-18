شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو للحظة اصطدام سيارتين على الطريق السريع بين "ههيا - الزقازيق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت إحدى كاميرات المراقبة على الطريق السريع بين "ههيا -الزقازيق" أمام قرية العدوة، حادث تصادم سيارة ملاكى بسيارة ميكروباص، ولقى 5 أشخاص مصرعهم على أثرها، بينما أصيب 3 آخرين، وتظهر اللقطات التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، دخول السيارة الملاكى فى الجهة المقابلة من الطريق الأمر الذى أدى إلى التصادم العنيف، وتهشم السيارتين.

وكان 5 أشخاص قد لقيوا مصرعهم فيما أصيب 3 آخرين جميعهم من عائلة واحدة فى الحادث، وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم أمام قرية العدوة طريق "ههيا_الزقازيق.

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وتبين من التحريات تصادم سيارة ملاكى يستقلها عدد من أفراد عائلة واحدة فى طريقهم لحضور حفل زفاف بسيارة مكروباص، وأسفر الحادث عن وفاة 5 من أسرة واحدة شقيقان وزوجاتهم وطفل عمره 3 سنوات، وإصابة 3 من بينهم سائق المكروباص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار لتلقى العلاج ونقل الجثمان إلى مستشفى ههيا، وإخطار النيابة العامة.