شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: إنشاء 2000 وحدة سكنية بالبحر الأحمر ومدينة للحرفيين بـ500 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة البحر الأحمر، وذلك في اجتماع عقده عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن البحر الأحمر.

وخلال اللقاء عرض المحافظ المشروعات الجاري تنفيذها على أرض البحر الأحمر، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، والتي تتم بإعتمادات مالية تبلغ 411.5 مليون جنيه، وبمعدل تنفيذ 44%، في قطاعات الإسكان الإجتماعي، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والصحة، والتعليم، والموارد المائية، فضلاً عن مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر، والأزهر الشريف، واستكمال مدينة الحرفيين التابعة لوزارة الأوقاف، موضحاً أن تنفيذ هذه الخطة الاستثمارية يتم عبر 5 برامج عمل تتضمن مد وتدعيم شبكات الكهرباء، ورصف الطرق والشوارع الداخلية داخل المدن، وبرنامج خدمات الأمن والإطفاء والمرور، وبرنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وبرنامج تحسين البيئة.

وعرض المحافظ جانباً من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 في إطار برامج العمل الخمسة السابق ذكرها، والتي تضمنت انشاء محطة تحلية الشلاتين بطاقة 9 آلاف م3/يوم، واستكمال مبنى الوحدة المحلية ومجمع الخدمات بمدينة حلايب، وتطوير موانئ الصيد بالشلاتين وأبورماد، وتنفيذ المجزر الآلي بالشلاتين بطاقة 200 رأس من الجمال والغنم والماشية، والمجزر الآلي بالغردقة، بطاقة 400 رأس ماشية وغنم، وتحسين الصورة الحضارية بمدينة الغردقة.

وتناول محافظ البحر الأحمر على نحو تفصيلي المشروعات التي يتم تنفيذها في القطاعات المختلفة، خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، حيث أشار إلى أن قطاع الإسكان، يشهد تنفيذ مشروع الإسكان الإجتماعي بمدينة الغردقة على مساحة تصل إلى 615 ألف م2، ليضم 6 آلاف وحدة سكنية، منها 5100 وحدة بمساحة 90 م، تضم 3 غرف وصالة، و 900 وحدة بمساحة 75 م، تضم غرفتين وصالة، إلى جانبها خدمات متنوعة، تضم 10 حضانات، ومدرسة، ومسجدين، و 120 محلا تجاريا.

وفي قطاع الطرق، أوضح المحافظ أنه يتم تنفيذ ازدواج طريق سفاجا / القصير / مرسى علم بطول 200 كم، ومشروع انشاء ورفع كفاءة واعادة رصف كل من طريق الشلاتين / أبو رماد بطول 65 كم، وطريق برنيس / الشلاتين بطول 55 كم، وطريق الشلاتين / أبو رماد، بطول 65 كم، وطريق أبو رماد / حلايب بطول 40 كم، بالإضافة إلى رفع كفاءة طريق الزعفرانة / رأس غارب وحمايته وتأمينه من أخطار السيول، بطول 41 كم، ورفع كفاءة طريق مرسى علم / إدفو وتعديل المنحنيات الخطرة بطول 20 كم، أما الطرق التي تربط الطرق الرئيسية بالمدن والقرى، فتشهد الخطة تنفيذ وصلة ربط الدائري الخارجي بالأوسط، وكذا وصلة طريق المطار حتى ميدان سينزو من تقاطع الطريق الدائري، بطول 13 كم، ورفع كفاءة طريق "قرية الخير" بداية من الطريق الساحلي بطول 10 كم.

وفيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، أشار اللواء عمرو حنفي إلى أنه يتم تنفيذ محطة مُعالجة ثلاثية بطاقة 90 ألف م3/يوم، ومد خدمة الصرف الصحي للمدن بالمناطق المحرومة بالغردقة، وتنفيذ محطات وشبكات الصرف الصحي لمدن رأس غارب، سفاجا، القصير، ومحطات المعالجة الثلاثية، وتنفيذ محطة تحلية مياه البحر "اليسر"، بطاقة 40/80 ألف م3/يوم بالغردقة، وإنشاء عدد 2 خزان أرضي سعة 20 ألف م3 بالكيلو 36 على خط الكريمات ـ الغردقة، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي الغردقة الثلاثية، بطاقة 90 ألف م3/يوم، ومشروع الصرف الصحي لمدينة رأس غارب، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، ومشروع الصرف الصحي لمدينة القصير طاقة 10 آلاف م3/يوم، ومشروع الصرف الصحي لمدينة سفاجا، طاقة 10 آلاف م3/يوم، وتطوير رافع مياه الدهار واستكمال أعمال الإحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب الرئيسية والفرعية بالغردقة خزان GLS سعة 10 آلاف م3، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمناطق العرب والعفش بالغردقة، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب برأس غارب.

وفيما يتعلق بمشروعات الصحة، أوضح المحافظ أنه يتم إنشاء مستشفى رأس غارب المركزي، بسعة 87 سريراً بجميع التخصصات والعيادات الخارجية، كما عرض الاجراءات والتدابير الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا بمحافظة البحر الأحمر، ومنها تعقيم الشوارع والمنشآت العامة، وتأمين المنافذ المختلفة وعلى رأسها المطارات.

وتناول محافظ البحر الأحمر موقف تنفيذ المشروعات في قطاع التعليم، مشيراً إلى أن هيئة الأبنية التعليمية تقوم بتنفيذ 12 مشروعاً بالمحافظة، باجمالي فصول 232 فصلاً، بتكلفة اجمالية 89 مليون جنيه، من بينها 5 مدارس جار البدء في إنشائها، بعدد 110 فصول، و 7 مدارس جار عمل صيانة شاملة بها.

وحول مشروعات جهاز التعمير، أشار محافظ البحر الأحمر إلى أنه يتم تنفيذ وحدات للإسكان البدوي، من بينها إنشاء عدد من وحدات التوطين، والمباني الخدمية، بكل من أبو غصون، وحماطة، وعرب صالح، بجنوب مرسى علم، و 100 وحدة سكن بدوي، بأبو رماد بحلايب. كما يتم تنفيذ مشروعات للطرق الداخلية، منها رصف 7 كم طرق بأبوغصون وحماطة بجنوب مرسى علم، و رصف 10 كم طرق بالشلاتين ومرسى حميرة، و 10 كم طرق بحلايب في كل من أبو رماد، وأدلديت، ورأس حدربة، ورفع كفاءة طريق قرية الخير / أبرق بالشلاتين بطول 30 كم. وتنفيذ توسعات كل من محطة تحلية مياه أبو رماد، ومحطة تحلية حلايب، لزيادة طاقة كل محطة منها من 1500 م3/يوم، إلى 4500 م3/يوم.

وعرض اللواء عمرو حنفي مشروعات تطوير العشوائيات والإرتقاء بحياة قاطنيها، وتشمل تطوير الأحياء القديمة بالغردقة ومنها أحياء الملاحة والميناء، وكذلك إنشاء 500 وحدة سكن بدوي بمساحة 220 م2 كاملة التشطيب، وإنشاء 1500 وحدة سكن بدوي بمساحة 220 م2 كاملة التشطيب.

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كما عرض المحافظ مشروعات الموارد المائية الجاري تنفيذها بمحافظة البحر الأحمر، وتتضمن إنشاء قناة صناعية وحاجز لحماية الأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، وانشاء 2 بحيرة صناعية بقرية الزعفرانة برأس غارب، وبحيرة صناعية أخرى بمدينة سفاجا، وإنشاء سد وبحيرة صناعية بوادي القويح بمدينة القصير، وانشاء سد و 4 بحيرات صناعية وقناة صناعية بالقصير.

وتناول محافظ البحر الأحمر، مشروعات وزارة الأوقاف التي تتولى تنفيذ مدينة الحرفيين على 3 مراحل، بتكلفة تبلغ 500 مليون جنيه، شاملة المرافق، لتوفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة، من خلال توطين عدد 1387 مشروعا حرفيا، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بواقع 420 مشروعاً حرفياً.

وحول مشروعات الأزهر الشريف، فمنها تنفيذ جناح معهد رأس غارب النموذجي، ومعهد اللغات الأزهري بالغردقة، ونزل شباب واستراحة الغردقة، واحلال وتجديد المعهد الإبتدائي الأزهري بسفاجا، وجناح معهد الشلاتين.

أما مشروعات الكهرباء، فقد أشار المحافظ إلى أنه يتم إنشاء محطة محولات غرب بكر للربط مع محطات توليد الرياح بمنطقة رأس غارب، وجبل الزيت، وتدعيم الأحمال الحالية والمستقبلية بالمنطقة، وإنشاء محطة محولات شمال الغردقة وذلك لتدعيم الأحمال المستقبلية بمدينة الغردقة وضواحيها، واحلال محطة محولات سفاجا القديمة بمحطة محولات سفاجا، وذلك لتدعيم الأحمال الحالية والمستقبلية بمدينة سفاجا وضواحيها.

أما عن مشروعات الشباب والرياضة، فأكد اللواء عمرو حنفى استكمال انشاء المقر وصالات الأنشطة بنادي الهلال الرياضي بسفاجا، ورفع كفاءة مقر نادي النشء وشباب العمال بالقصير، واستكمال سور نادي 6 أكتوبر بالقصير، واستكمال صالة الأنشطة بنادي الرحلات الرياضي بالغردقة، واستكمال سور مركز شباب القصير، واستكمال المقر وشبكات الصرف الصحي بمركز شباب السلام بالغردقة، واستكمال تعلية صالة الأنشطة بمركز شباب الغردقة.

وأضاف أنه تم البدء فى أعمال تطوير شاطئ 4 بمدينة الغردقة بتكلفة 16 مليون جنيه، وسيتم الإنتهاء منه خلال 3 أشهر، كما يتم دراسة مشروع انشاء موقف اقليمي مجمع للسيارات بالغردقة لخلخلة الحركة من داخل مدينة الغردقة وتحويلها للطريق الدائري الاوسط علي حدود المدينة، وتكلفة المشروع 180 مليون جنيه، على مساحة 26 فداناً.

وعرض محافظ البحر الأحمر، موقف إجراءات تقنين وضع اليد، والتصالح في مخالفات البناء، لافتاً إلى أن موقف تقنين وضع اليد شهد خلال الفترة بين يوليو حتى سبتمبر 2020، الحصول على موافقات لصالح 670 حالة، تم التعاقد مع 192 حالة منها حتى الآن.

وحول موقف التصالح على مخالفات البناء، لفت المحافظ إلى أن عدد طلبات التصالح المُقدمة حتى 15 سبتمبر 2020، بلغ 1075 طلبا، صدرت قرارت تصالح لعدد 69 حالة، وانهى 14 حالة منهم التصالح.