آيفون يحمي مستخدميه من التجسس بـ”النقطة البرتقالية”

لاحظ عدد من مستخدمي آخر تحديث للآيفون، نقطة برتقالية غريبة، تظهر من وقت إلى آخر في الزاوية اليمنى العليا من شاشتهم، وأغلبهم لا يعلم فائدتها الكبيرة.

وبحسب مجلة “فورتشن”، فإن ظهور هذه النقطة يعني أن أحد التطبيقات المستعملة، يحاول الدخول إلى بيانات الهاتف، والكاميرا والتجسس عليك.

وتعد النقطة جزءً من آخر تحديث لبرنامج iOS 14 من آبل، وهي جزء من حملة الشركة المستمرة لتقديم خدمات خصوصية أفضل، بظهور النقطة البرتقالية للتنبيه.

وأوضحت المجلة الأمريكية أنه في بعض الحالات، قد يسعى مطورو التطبيقات إلى الدخول إلى الهاتف، أو الكاميرا دون إذن، للحصول على البيانات، وأن هذه التطبيقات تعرف باسم “برامج التجسس”، أو “برامج الملاحقة”، والتي تثبتها الحكومات، أو الشركاء المتحكمون على هواتف الضحايا لتتبعها سرا.