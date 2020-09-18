عمالة طنجة أصيلة.. تسجيل 35 إصابة جديدة ب “كورونا” بينها شرطي ودركيان

سجلت عمالة طنجة – أصيلة، اليوم الجمعة، 35 إصابة جديدة، موزعة بين مستخدم في وكالة بنكية، وشرطي، وعنصرين من الدرك الملكي، وعمال في وحدات صناعية، وموظف في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.

وكشفت المعطيات المتوفرة لـ“اليوم24” أن المصابين الجدد يقطنون في مدينة أصيلة، ومناطق في طنجة، بينها بوخالف، ومغوغة، والسواني، والجيراري، والمرس.

وشهدت عمالة طنجة – أصيلة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، تناقصا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وكذا الحالات الحرجة، بسبب تعزيز العرض الصحي في المستشفيات، وتشديد إجراءات مراقبة مدى الإلتزام بتدابير الحجر الصحي.