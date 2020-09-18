إبعاد مقدسييْن عن الأقصى لنصف عام واعتقال 4 آخرين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، المقدسييْن عصام عميرة، ورأفت نجيب، قرارين بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 أشهر، كما اعتقلت 4 آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"عن مصادر محلية، دون أن تسمّها، القول إن سلطات الاحتلال سلمت عميرة ونجيب القرارين، واشترطت عليهما العودة للتحقيق يوم الخميس المقبل.

وذكرت أن سلطات الاحتلال اشترطت عليهما دفع غرامة مالية قيمتها 5000 شيكل لكل منهما.

وكانت شرطة الاحتلال، قد احتجزت عميرة ونجيب قرب الأقصى، بحجة "التجمع غير المشروع".

Advertisements

واعتقلت قوات الاحتلال، 4 مقدسيين لدى خروجهم من باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، عقب انتهاء صلاة الجمعة اليوم.

وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من رامي الفاخوري، وإبراهيم النتشة، وجهاد قوس، وأحمد أبو غزالة، أثناء خروجهم من المسجد.