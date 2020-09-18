كفر ياسيف: إصابة حرجة لطفل أثناء اللهو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بجراح وصفت بأنها حرجة، إثر تعرضه لحادث ذاتي أثناء اللهو على لوح تزلج كهربائي "سكيت بورد"، مساء اليوم الجمعة.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان"، الإسعافات الأولية للطفل وهو يعاني من جراح وصفت بأنها حرجة.

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج، وهو موصول بجهاز التنفس الاصطناعي.