مرض بكتيري يصيب آلاف الأشخاص في الصين

المناطق - بكين

أعلنت السلطات الصينية إصابة آلاف الأشخاص في شمال غربي البلاد بمرض بكتيري، نتيجة تسرب وقع داخل مصنع للأدوية البيولوجية العام الماضي.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد أكدت لجنة الصحة بمدينة لانتشو، عاصمة مقاطعة قانسو، إصابة 3245 شخصاً ببكتيريا البروسيلا.

وأضافت اللجنة، أن هناك 1401 شخص آخرين يشتبه بشكل كبير في إصابتهم بالمرض أيضا، مؤكدة عدم الإبلاغ عن أي وفيات بعد.

جاء ذلك بعد أن اختبرت السلطات أكثر من 21 ألف شخص من مواطني المدينة البالغ عددهم 2.9 مليون نسمة.

ويمكن أن يسبب المرض، المعروف أيضاً باسم حمى مالطا أو حمى البحر الأبيض المتوسط، أعراضاً تشمل الصداع وآلام العضلات والحمى والتعب.

وفي حين أن هذه الأعراض قد تهدأ بعد فترة وجيزة، يمكن أن يسبب المرض أعراضاً مزمنة لا تختفي أبداً، مثل التهاب المفاصل أو تورم في أعضاء معينة، وفقاً للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأشارت المراكز إلى أن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر نادر للغاية. وبدلاً من ذلك، يصاب معظم الناس عن طريق تناول طعام ملوث أو ملامسة حيوان حامل للمرض أو استنشاق البكتيريا، ويبدو أن هذا ما حدث في لانتشو.

ونتج تفشي البكتيريا في هذه المدينة الصينية من تسرب في مصنع للأدوية البيولوجية، حدث بين أواخر يوليو (تموز) وأواخر أغسطس (آب) من العام الماضي، وفقاً للجنة الصحة بلانتشو.

فأثناء إنتاج لقاحات البروسيلا للاستخدام الحيواني، قام موظفو المصنع بتطهير المكان والهواء باستخدام مطهرات منتهية الصلاحية؛ مما يعني أنه لم يتم القضاء على جميع البكتيريا في الهباء الجوي.

وقد نقل الريح هذا الهباء إلى معهد لانتشو للأبحاث البيطرية، حيث ظهر التفشي لأول مرة.

وبدأ الأشخاص في المعهد الإبلاغ عن الإصابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، وبحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول)، أصيب 181 شخصاً على الأقل في المعهد بالمرض، وفقاً لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وبعد ذلك بدأ المرض في التفشي إلى خارج المعهد في مختلف أنحاء المدينة.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، ألغت السلطات تراخيص إنتاج اللقاحات الخاصة بالمصنع، وسحبت الموافقة على إنتاج لقاحين خاصين بالبروسيلا.

وفي فبراير (شباط)، أصدر المصنع اعتذاراً علنياً، وقال إنه «عاقب بشدة» ثمانية أشخاص تم تحديد مسؤوليتهم عن الحادث. وأضاف أنه سيساهم في برنامج تعويض المتضررين.

كما أعلنت لجنة الصحة في لانتشو، أن 11 مستشفى عاماً سيوفر فحوصات مجانية ومنتظمة للمرضى المصابين.

وكان مرض البروسيلا أكثر شيوعاً في الصين في الثمانينات، رغم أنه انخفض منذ ذلك الحين مع ظهور اللقاحات وتحسين الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها. ومع ذلك، كان هناك عدد قليل من حالات تفشي المرض في جميع أنحاء العالم في العقود القليلة الماضية.

وتفشى فيروس كورونا المستجد لأول مرة في الصين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانتقل منها إلى مختلف أنحاء العالم ليودي بحياة أكثر من 940 ألف شخص ويصيب نحو 30 مليوناً.