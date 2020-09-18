شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يوقع اتفاقًا لشراء لقاح كورونا مع شركة روسية والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة المغربية إنها وقعت اتفاقا، اليوم الجمعة، مع شركة "آر-فارم" الروسية لشراء لقاح للوقاية من مرض كوفيد-19 يتم إنتاجه بموجب ترخيص من شركة "أسترازينيكا" البريطانية، وذلك مع اقتراب العدد الإجمالي للإصابات في المملكة من 100 ألف.

وبدأ المغرب هذا الشهر المشاركة في التجارب السريرية للقاح تطوره شركة سينوفارم الصينية. وسجلت البلاد رقما قياسيا يوميا بلغ 2760 إصابة اليوم الجمعة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 97264 حالة بينهم 1755 حالة وفاة.

وقالت أسترازينيكا إنها قريبة من الوصول إلى طاقة إنتاج ثلاثة مليارات جرعة في مواقع تم إنشاؤها في مختلف أنحاء العالم، وكذلك الاستعانة بجهات تصنيع أخرى لإمداد مختلف الحكومات والمنظمات. كما أن لديها سجل طلبات أكثر من أي شركة أخرى لتطوير اللقاحات.