شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون»: لا مفر من موجة ثانية لكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف جونسون: "نشهد الآن موجة ثانية قادمة.. أخشى أنه لا مفر منها، وأننا سنشهدها في هذا البلد".
وتابع جونسون: "لا أريد على الإطلاق أن أدخل في عزل عام على مستوى البلاد مرة أخرى"، لكنه أضاف: "عندما ترى ما يحدث سيكون عليك أن تتساءل عما إذا كان ينبغي لنا اتخاذ إجراءات أخرى".
وأفادت تقارير بأن بريطانيا تبحث ما إذا كانت ستفرض عزلا عاما جديدا في مختلف الأنحاء بعد أن تضاعفت تقريبا حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 إلى 6000 حالة يوميا، وبعد زيادة عدد المنقولين إلى المستشفيات وتصاعد معدلات الإصابة في أجزاء من شمال انجلترا ولندن.
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