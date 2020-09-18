شكرا لقرائتكم خبر عن " الصحة العالمية": القوى الكبرى لا تعمل سويا لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وتم تسجيل أكثر من 300 ألف حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على مستوى العالم ، وسجلت الهند والولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل وإسبانيا أكبر الزيادات في أعداد المصابين .
وسجلت منظمة الصحة العالمية 30 مليونا و55 الفا و710 حالات مؤكدة و943الفا و433 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس .
وذكر تيدروس في إفادة صحفية من جنيف أن "القوى الكبرى لا تعمل سويا " ، موجها رسالته الرئيسية لزعماء العالم الذين يستعدون حاليا للاجتماع السنوى للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يبدأ الأسبوع المقبل.
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