شكرا لقرائتكم خبر عن " الصحة العالمية": القوى الكبرى لا تعمل سويا لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الجمعة إن القوى الكبرى ما زالت تخفق في العمل سويا على مكافحة وباء كورونا ، في الوقت الذى سجلت فيه المنظمة أكثر من 30 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19- حول العالم.

وتم تسجيل أكثر من 300 ألف حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على مستوى العالم ، وسجلت الهند والولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل وإسبانيا أكبر الزيادات في أعداد المصابين .

وسجلت منظمة الصحة العالمية 30 مليونا و55 الفا و710 حالات مؤكدة و943الفا و433 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس .

وذكر تيدروس في إفادة صحفية من جنيف أن "القوى الكبرى لا تعمل سويا " ، موجها رسالته الرئيسية لزعماء العالم الذين يستعدون حاليا للاجتماع السنوى للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يبدأ الأسبوع المقبل.