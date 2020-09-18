شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا العالم": 30.26 مليون مصاب و 945 ألف وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و694 ألفا و698 إصابة إضافة إلى 197 ألفا و725 وفاة.
وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة خمسة ملايين و214 ألفا و677 حالة، فضلا عن 84 ألفا و372 حالة وفاة.
وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و455 ألفا و386 إصابة بينما بلغت الوفيات 134 ألفا و935 وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.
وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليونا و91 ألفا و186 حالة، فضلا عن 19 ألفا و195 وفاة.
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