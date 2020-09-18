شكرا لقرائتكم خبر عن قنبلة صوت.. استشهاد طبيب فلسطيني على حاجز برطعة والان نبدء بالتفاصيل

استشهد اليوم، طبيب فلسطيني نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت باتجاه المواطنين الفلسطينيين بالقرب من حاجز برطعة جنوب غرب جنين. ونقلت مصادر فلسطينية عن وزارة الصحة في جنين، أن الطبيب استشهد بسكتة قلبية، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت باتجاه المواطنين الفلسطينيين.

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