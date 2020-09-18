شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ولايات تبدأ التصويت المبكر لانتخابات الرئاسة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
ويستطيع الناخبون الآن الإدلاء بأصواتهم في ولايات مينيسوتا وساوث داكوتا ووايومينج وفيرجينيا.
واصطف مئات الأشخاص في طابور بلجنة انتخابية في مدينة فيرفاكس بولاية فيرجينيا، صباح اليوم الجمعة، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن التليفزيونية الأمريكية.
وتسمح معظم الولايات الأمريكية والعاصمة واشنطن بالتصويت المبكر بدون إبداء الأسباب، ويستطيع المواطنون إرسال بطاقات اقتراعهم مبكرا عبر البريد في الكثير من الولايات.
وكانت ولاية نورث كارولينا هي أول ولاية تبدأ إرسال بطاقات الاقتراع للناخبين قبل أسبوعين.
وتزايد التصويت المبكر في الدورات الانتخابية الأخيرة، في إطار جهود تبسيط العملية الانتخابية، واكتسب زخما في خضم المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، أثناء تجمع المواطنين بلجان الاقتراع خلال الجائحة.
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