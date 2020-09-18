شكرا لقرائتكم خبر عن منح أمير الكويت وسام الاستحقاق الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح البيت الأبيض أن النجل الأكبر للأمير الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح سيتسلم الوسام نيابة عن والده في مراسم خاصة.
وقال البيت الأبيض بشكل منفصل إن ترامب سيستقبل النجل الأكبر للأمير اليوم الجمعة.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية في يوليو أن أمير البلاد وصل إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه، وأضافت حينها أن الأمير البالغ من العمر 91 عاما في حالة مستقرة.
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