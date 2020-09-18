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منح أمير الكويت وسام الاستحقاق الأمريكي

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أعلن البيت الأبيض في بيان اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيمنح وسام الاستحقاق الأمريكي، برتبة قائد أعلى، لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، موضحا أنها المرة الأولى التي يتم فيها منح هذا التكريم منذ عام 1991.

وأوضح البيت الأبيض أن النجل الأكبر للأمير الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح سيتسلم الوسام نيابة عن والده في مراسم خاصة.

وقال البيت الأبيض بشكل منفصل إن ترامب سيستقبل النجل الأكبر للأمير اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية في يوليو أن أمير البلاد وصل إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه، وأضافت حينها أن الأمير البالغ من العمر 91 عاما في حالة مستقرة.

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