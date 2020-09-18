الإعلام الأمني: عبوة ناسفة تستهدف رتلا ينقل معدات للتحالف الدولي جنوبي صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن تعرض رتل ينقل معدات للتحالف الدولي لتفجير بعبوة ناسفة جنوبي صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين تعرض، مساء اليوم، إلى انفجار عبوة ناسفة ، في قضاء الاسحاقي ضمن قاطع عمليات سامراء".



وأضافت أن "الحادث أدى إلى إصابة احد مقاتلي الفوج الثالث في لواء مغاوير سامراء بجروح طفيفة".



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