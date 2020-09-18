الاستخبارات تعلن ضبط مواد منتهية الصلاحية والقبض على مالكيها في أربع محافظات

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الجمعة، عن ضبط مواد منتهية الصلاحية والقبض على مالكيها في أربع محافظات.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "من خلال التوجيهات المستمرة للحد من دخول البضائع المستوردة المخالفة لشروط الاستيراد والتصدير وغير الخاضعة للفحص والسيطرة النوعية، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الجريمة المنظمة في محافظات (بغداد، الأنبار، ذي قار، كركوك) عملية أمنية للسيطرة على البضائع المستوردة ولحماية القطاع الصناعي والزراعي والغذائي".



وأضافت أنه "نتج عن العمليات ضبط كميات كبيرة من ( مواد غذائية متنوعة واعلاف حيوانات وأدوية ومستلزمات طبية) بعض منها منتهي الصلاحية وإلقاء القبض على مالكي تلك المواد ليتم ضبطها بمحضر ضبط اصولي وتوقيف المتهمين وفق أحكام المادة ٢٤٠ حسب قرار قاضي التحقيق".



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