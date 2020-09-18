بينهم احمد راضي.. 'فيفا' يقف دقيقة حداد على ارواح الرياضيين الراحلين بسبب كورونا

وخلال الاجتماع وصف السويسرى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، برنامج الإغاثة للاتحادات خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ، والذى تبلغ قيمته 5. 1 مليار دولار، بأنه غير مسبوق وتاريخى.وقال انفانتينو خلال كونجرس الفيفا الذى انعقد عبر شبكة الإنترنت، إن "الاتحادات الـ211 أعضاء الاتحاد يمكنها توزيع الأموال لأنها صحية ومتينة".

وأضاف: "فيفا ليست فى أزمة ولكن كرة القدم تعيش فيها".

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وتابع السويسرى: "نحن لدينا الأموال لأن العصر الجديد لفيفا لاتختفى فيه الأموال، لكنها تذهب إلى حيث يفترض بها ذلك، سنعلم جيدا إلى أين تذهب الأموال" فى إشارة إلى القيادة السابقة التى اشتهرت بالفساد.



وذكر فيفا أن "150 دولة من أعضاء الاتحاد تقدموا بطلبات للحصول على حصتهم من الدعم".

وسيحصل كل اتحاد على مبلغ 5ر1 مليون دولار، بحيث يذهب منها 500 ألف دولار لدعم كرة القدم للسيدات بحلول يناير عام 2021، كما يمكن للاتحادات الوطنية أن تتقدم بطلب للحصول على قروض بقيمة خمس ملايين دولار دون فوائد، والتى يمكن إنفاقها على العديد من الأنشطة مثل إعادة استئناف المسابقات المحلية.

واختتم انفانتينو: "هذا لن يحل كل المشاكل لكنه سيساعد بكل تأكيد".