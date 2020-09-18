القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي، الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد ليلحق بعدد من زعماء العالم.
وقال جياماتي، في تصريحات لإذاعة محلية، إن "نتيجة فحص فيروس كورونا جاءت إيجابية".
وسجلت جواتيمالا أكثر من 1573 حالة وفاة، فيما وصلت الإصابات إلى 41 ألفا و135 بعد تسجيل 906 حالات جديدة.
ومددت حكومة جواتيمالا حالة الطوارئ التي كانت أعلنتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 946,727 شخصاً في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر/كانون الأول، بحسب تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية استناداً إلى مصادر رسميّة.
وسُجّلت رسميّاً أكثر من 30,218,930 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 20,346,800 شخص على الأقل.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يقتحم قصر جواتيمالا.. إصابة الرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.