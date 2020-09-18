شكرا لقرائتكم زعيمة مجاهدي خلق تطالب برفع الحصانة عن خامنئي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالبت ‏زعيمة المعارضة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق مريم رجوي، الجمعة، برفع الحصانة عن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

‎وأكدت أن مليارات الدولارات من عائدات النفط تذهب في جيب خامنئي.

وقالت إن نظام إيران سيسقط بسبب تعدد الانتفاضات الشعبية التي ستهز أركانه، مضيفة "يجب فرض عقوبات شاملة على القيادات في طهران".

كما كشفت أن النظام الإيراني يعتقل مدنيين وأطفالا في سجونه، مشيرة إلى أن العفو الدولية وثقت اعتقالات عشوائية في البلاد.

وطالبت بإجبار السلطات الإيرانية على فتح سجونها للتفتيش.

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خامنئي

آخر رسالة

وأكدت رجوي أن الشعب الإيراني لا يريد حروبا إقليمية وسلاحا نوويا.

وحول إعدام المصارع نويد أفكاري، قالت "آخر رسالة لبطل المصارعة الإيراني أشارت لنضاله ضد النظام.

وقالت "نويد أفكاري شدد قبل إعدامه على مواجهته للنظام".

المصارع الإيراني نويد أفكاري

يذكر أن إيران أعلنت السبت الماضي تنفيذ حكم الإعدام بحق نويد، الذي أدين بقتل موظف حكومي على هامش "أعمال شغب" في صيف العام 2018، رغم مناشدات دولية لتجنب ذلك، في خطوة أثارت "صدمة" اللجنة الأولمبية الدولية.

وأوقف أفكاري البالغ من العمر 27 عاما، في أيلول/سبتمبر من العام 2018، لاتهامه بالقيام في الشهر السابق، بقتل مسؤول حكومي طعنا بالسكين في مدينة شيراز (جنوبا) في محافظة فارس الإيرانية.

وتسلطت الأضواء على قضيته مطلع الشهر الحالي، مع تأكيد صدور حكم إعدام بحقه لإدانته بالقتل العمد.