محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن الدفاع المدني السوداني، أن حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت السودان بلغت 121 حالة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

‏فيما أعلن وزير الري السوداني، أنه من المتوقع انحسار الفيضانات في الخرطوم خلال الأيام المقبلة .

وضربت سيول وفيضانات شديدة السودان منذ أيام، وتسببت في وفاة ١٢١ شخصا فضلا عن تشريد الآلاف ودمار آلاف المنازل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ‏السودان.. إجمالي ضحايا الفيضانات يبلغ 121 قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.