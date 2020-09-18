غلق شارع الهرم لمدة يومين.. تعرف على خريطة التحويلات المرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق كلي لتقاطع شارع الهرم مع محور المنصورية لمدة يومين؛ لتركيب 7 كمرات حديدية بطول 56 مترا بمشروع الكوبري العلوي الذي يتم تنفيذه.

وأوضحت الإدارة أن الغلق في الاتجاه القادم من ميدان النصر على مرحلتين، تبدأ الأولى غدا السبت والثانية يوم الثلاثاء المقبل اعتبارا من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 11 مساء.

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وتجري إدارة مرور الجيزة تحويلات بمحيط الأعمال للتسهيل على قائدى المركبات وهي القادم من ميدان النصر ويرغب فى استكمال السير اتجاه شارع الهرم يسلك محور المنصوريه يمينا (مسطح الكوبري) اتجاه منطقة أبي الهول ثم يسارا من أسفل كوبري تقاطع شارع الهرم مع محور المنصورية من خلال الباكية الأولى التي تتخلل الأعمال الخرسانية للكوبرى (بعد رفع كفاءتها) ثم يسارا بمحور المنصوريه ثم يميناً مرة أخرى اتجاه شارع الهرم.

والقادم من ميدان النصر ويرغب في السير اتجاه شارع فيصل وطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي، يسلك محور المنصورية يسارا (مسطح الكوبري) ثم يميناً أسفل كوبري تقاطع شارع الهرم مع محور المنصورية ثم يساراً مرة أخرى اتجاه محور المنصورية اتجاه شارع الملك فيصل والطريق الصحراوي وكرداسة.

وتم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة السيارات.