غدا.. قطع مياه الشرب عن 4 مناطق في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الجمعة، قطع المياه عن 4 مناطق شرقي المدينة بدءا من الساعة العاشرة صباحًا ولحين انتهاء أعمال الإصلاح.
وأوضحت الشركة في بيان لها، مساء اليوم، أنه سيجرى قطع وضعف المياه عن مناطق "المندرة قبلي، المعمورة، أبو قير، الكليات والمعاهد".
وأرجعت الشركة أسباب قطع المياه عن المناطق المشار إليها إلى بدء أعمال الصيانة الطارئة بخط 1500 مم الناقل لمياه الشرب بمنطقة عزبة البحر.
وناشدت الشركة المواطنين بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
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