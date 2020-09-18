شمال سيناء تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم :
أعلنت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، عن ظهور 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقال بيان رسمي صادر عن صحة شمال سيناء، إن لجان المتابعة الطبية كشفت عن 3 حالات إيجابية للفيروس، ووفاة حالة، وشفاء 4 حالات أخرى.
وأوضح البيان الصادر عن المديرية أن هناك 45 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد تخضع للعلاج بنظام العزل المنزلي.
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