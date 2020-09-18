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إيطاليا تسجل أعلى نسبة إصابة بكورونا منذ مايو الماضي

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محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ):

ارتفع عدد الإصابات اليومية الجديدة بعدوى فيروس في إيطاليا إلى أكثر من 1900 إصابة، وهو أعلى عدد إصابات منذ مايو الماضي.

وقالت وزارة الصحة في روما اليوم الجمعة إنها سجلت 1907 إصابات بالعدوى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كان أكبر عدد سابق بالإصابات الجديدة بالعدوى هو ما سجل في الأول من مايو الماضي ، حيث وصل العدد فى ذلك الوقت إلى 1965 إصابة جديدة بالعدوى.

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توفي اليوم الجمعة عشرة أشخاص على خلفية الإصابة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا.

سجلت إيطاليا منذ بداية الجائحة حتى اليوم ما مجموعه 294932 إصابة بالعدوى ووفاة 35668 إثر إصابتهم بها.

وقالت الوزارة إن عدد المصابين في إيطاليا ارتفع بصورة مطردة خلال الأسابيع الستة الماضية، حتى وإن لم تبلغ معدلات الإصابة حاليا الارتفاع الذي شهدته كل من إسبانيا وفرنسا على سبيل المثال.

تتزايد المخاوف من ارتفاع عدد الإصابات بصورة يصعب السيطرة عليها في إيطاليا التي ضربها الوباء بشدة في فبراير الماضي، حيث يمكن أن تسهم إعادة فتح المدارس يوم الاثنين الماضي في هذا الأمر بعد عطلة دامت ستة أشهر.

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