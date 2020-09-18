بسبب عنوان مسيء.. تركيا تستدعي السفير اليوناني لديها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إن بلاده استدعت السفير اليوناني لديها على خلفية استخدام صحيفة يونانية "عنوانا مهينا" ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
وتشهد العلاقات بين اليونان وتركيا توترا بعد إعلان أنقرة التنقيب في شرق المتوسط في مناطق سيطرة أثينا.
وأعلن أنقرة مؤخرا سحب سفينة التنقيب "أورتش رئيس" من المتوسط وإعادتها إلى ميناء أنطاليا، بعد ضغوط من الاتحاد الأوروبي الذي أكد دعمه لقبرص واليونان في موقفهما ضد تركيا .
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