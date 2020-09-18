الهلال الأحمر الإماراتية تقدم 16 طن مساعدات لليمن

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية 16 طناً من المواد الإغاثية كمساعدات إلى 1200 أسرة بمخيم العليلى بمدينة الخوخة الساحلية فى محافظة الحديدة باليمن ضمن المرحلة الثانية لعام2020.
وتواصل دولة الإمارات تقديم مساعداتها الإغاثية للشعب اليمنى، فى إطار جهودها الرامية إلى رفع المعاناة عن الأسر التى تعانىأوضاعاً صعبة بسبب الظروف التى يمر بها اليمن.
كما تقدم أهالى المخيم بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات وهيئة الهلال الأحمر على الدعم الإنسانى الذى تقدمه للنازحين والأسر المحتاجة بشكل دورى كل 21 يوماً منذ 4 سنوات.
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