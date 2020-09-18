مؤشر ناسداك الأمريكي يصعد بعد خسائر ليومين

ارتفع المؤشر الأمريكي "ناسداك" خلال تعاملات اليوم الجمعة، وذلك بعد انخفاض استمر ليومين في أسهم التكنولوجيا الثقيلة، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وجاء ذلك في وقت أثرت فيه مخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والانتعاش الاقتصادي غير المنتظم على المؤشر "ستاندرد آند بورز
وزاد المؤشر "ناسداك" بنسبة 0.58% إلى 10973.45 نقطة، خلافا لمؤشر "داو جونز الصناعي"، الذي انخفض بنسبة 0.13% إلى 27864.87 نقطة.
بينما بدأ المؤشر "ستاندرد آند بورز500" التعاملات على ارتفاع طفيف بلغ 0.37 نقطة إلى 3357.38 نقطة.
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