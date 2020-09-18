أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف في العراق، اليوم الجمعة، بأن عبوة ناسفة انفجرت عند معهد لتعليم اللغة الإنجليزية في مدينة النجف عاصمةالمحافظة، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وقالت الشرطة في بيان صحفي مقتضب، إن "عبوة ناسفةاستهدفت معهداً لتعليم اللغة الإنجليزية، ولا توجد هناك أية خسائر بشرية".
والمعهد هو مركز أهلي لتعليم اللغة الإنجليزية وغير تابع للحكومة العراقية ولا لأي منظمة أمريكية، فقط يحمل اسم "الأمريكي".
كانت هذه تفاصيل خبر استهداف معهد لتعليم اللغة الإنجليزية بعبوة ناسفة بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.