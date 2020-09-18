مقترح لخفض الحجر الإلزامي في الكويت إلى أقل من أسبوع

أشارت مصادر صحفية كويتية إلى أن وزارة الصحة تدرس جملة سيناريوهات، تتعلق بتطبيق الحجر الإلزامي المطبّق على المسافرين القادمين إلى البلاد.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ القبس: إن من بين السيناريوهات مقترحًا بخفض مدة الحجر الإلزامي لتكون ما بين 3 و7 أيام، بدلًا من 14 يومًا. وأضافت المصادر: إن هذا المقترح يخضع للدراسة حاليًا، على

أن تتوافر شهادة فحص PCR بصورة إلزامية لأي مسافر قادم إلى البلاد في كل الأحوال، لمنع دخول إصابات بـ« كورونا » من الخارج، ومحاصرة الوباء بقدر الإمكان. وحسب المصادر، فإن دراسة «الصحة» تتوازى مع مراقبتها تطورات الوضع الوبائي للفيروس إقليميًّا، لضمان تحديث قائمة حظر الطيران التجاري من بعض الدول، سواء بتقليل قائمة الـ34 دولة، أو إضافة دول إليها، بالتعاون والتنسيق مع «الطيران المدني». في السياق، كشفت مصادر حكومية لـ القبس أن إدارة مطار الكويت الدولي طالبت السلطات الصحية بضرورة تخفيض مدة الحجر ووضع آلية للتعامل مع المسافرين القادمين من الخارج.

وبيّنت المصادر أن المطار شبه مشلول حاليًا ويعاني من التأخير في وضع آلية لعودة الحياة منذ المرحلة الرابعة وبات تشغيله، ولو بشكل تدريجي، مطلبًا ملحًّا، أسوة بما فعلته دول أخرى.