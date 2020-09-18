10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم “داعش” حجي عبد الله

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - منذ 7 دقائق

أعلن برنامج “مكافآت من اجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن مكافأة مالية تصل الى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات من شأنها أن تؤدي إلى التعرف على او تحديد مكان زعيم “داعش” المولى “حجي عبد الله”.

وقد جاء في تغريدة برنامج “مكافآت من اجل العدالة” ” هل بودك ان تحصل على ١٠ ملايين دولار؟ هل بودك ان تتخلص من مَن خانك؟ بلغ عن حجي عبد الله وارمي عصفورين بحجر!”.

وارفقت التغريدة، بفيديو شرح عن حجي عبد الله ومما جاء فيه “أظهرت تقارير رفعت عنها السرية مؤخراً عن جدية تعاون زعيم داعش، المولى “حجي عبد الله” عندما تم استجوابه من قبل الاميركيين، فيما يلي تقارير الاستجواب التي كشفت عنها السرية انظر كم كنت مفيداً في عام 2008″ واضاف “اخبر حجي عبد الله المحققين عما يقارب الاربعين من زملائه من قادة تنظيم الدولة الامنيين والعسكريين في الموصل، من ضمنهم والي التنظيم في الموصل. قام بالكشف عن اسماء ومواقع شرعيي وقضاة تنظيم الدولة في الموصل، كما اخبر المحققين عن اسماء الذين دربهم وتلاميذه. خان حجي عبد الله رفاقه وكل من حوله ليحمي نفسه”.

وختم “ارسل لنا اي معلومات من شأنها أن تؤدي إلى التعرف على او تحديد مكان حجي عبد الله وقد تكون مؤهلا لمكافأة قد تصل الى 10 ملايين دولار”.