كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يصدر بيان عاجل بشأن توزيعات النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، اليوم الجمعة، خلال فاعلية بدأ الحوار " الليبي الليبي" الداخلي، تم التوافق على توزيع عادل لعائدات النفط الليبي بشكل يخدم جميع الليبيين المقيمين في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية على حد سواء، وتشكيل لجنة مشتركة مهمتها حل جميع الخلافات والمسائل العالقة بين جميع الأطراف.

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وقالت القيادة العامة -في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية- إنه وفي نهاية المناقشات تم التوافق على صيغة اتفاق حاز على موافقة جميع الأطراف، وتم التوقيع على هذا الاتفاق وتم طرحه للتصديق، واليوم في الثامن عشر من سبتمبر كان من المقرر إجراء أول لقاء عمل للجنة برئاسة أحمد معيتيق والقيادة العامة للقوات المسلحة أمنت لجميع المشاركين مساحة عمل آمنة في مدينة سرت، حيث تتم المفاوضات، ولكن وفي ضوء هذه الإنجازات ضغطت ميليشيات الإخوان الإرهابية في طرابلس بقيادة خالد المشري، على أحمد معيتيق في محاولاتها المتكررة في خرق عمل اللجنة وأجبرته على إلغاء زيارته لمدينة سرت".

وتابعت القيادة "بغض النظر عن هذه الخروقات، نحن ما زلنا منفتحين على الحوار (الليبي الليبي) الداخلي وجاهزون للعمل على أساس الاتفاقية التي تم إبرامها والتوافق عليها ومدينة سرت جاهزة لاستقبال أعضاء الحوار وترحب بكل الجهود التي من خلالها سيتم الحفاظ على وحدة ليبيا، ونعلم بأن الحالة الاقتصادية الصعبة التي نعيشها اليوم أثرت في الشعب الليبي في الغرب والشرق والجنوب والليبيين في الخارج، لذلك وإثر الاتفاق المشترك مع شيوخ القبائل نحن جاهزون لفتح حقول النفط لتأمين مستقبل ليبيا لمدة شهر واحد، كما نأمل بأنه وخلال هذه الفترة سيتم اتخاذ جميع الإجراءات في إطار الحوار (الليبي الليبي) الداخلي بقيادة أحمد معيتيق وبأنه سيتم تنفيذها لمصلحة الشعب الليبي ومستقبل ليبيا".