في ظل الضغوطات من أجل التطبيع.. ترامب سيستقبل أمير الكويت مساء اليوم

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيستقبل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الجمعة.

ولم يتضح مضوع الاستقبال، غير أن وسائل إعلام كويتية كانت قد ذكرت، في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس الأمريكي قرر منح وسام الاستقحاق العسكري الأمريكي برتبة قائد أعلى للأمير الكويتي، لكنها ذكرت أن الشيخ ناصر صباح الأحمد هو من سيستمل الوسام نيابة عن الأمير.

ويأتي الاستقبال المذكور في وقت صعدت فيه الإدارة الأمريكية ضغوطها على دول عربية عديدة لتوقيع اتفاقات سلام مع إسرائيل، بعدما طبعت الإمارات العربية، والبحرين بشكل رسمي علاقاتهما بتل أبيب، حيث أكد كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، أمس الخميس، أن 5 دول أخرى تدرس بجدية إبرام اتفاقيات سلام مع إسرائيل، بعد توقيع الإمارات، والبحرين اتفاقين، خلال الأسبوع الجاري.

ولم يحدد ميدوز الدول الخمس في حديثه للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، التي نقلت الرئيس، دونالد ترامب، إلى ولاية ويسكونسن لحضور تجمع انتخابي في إطار مسعاه للفوز بفترة ثانية في اقتراع نونبر المقبل، لكنه قال إن ثلاثا منها في المنطقة، ولم يخض في التفاصيل.

وفي 15 شتنبر الجاري، وقعت الإمارات، والبحرين، وإسرائيل، رسميا، معاهدة السلام في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.