شكرا لقرائتكم خبر عن المسماري: لن نسمح لتركيا بالتدخل في ملف النفط الليبي والان نبدء بالتفاصيل
وشدد المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، على أن القوات المسلحة تحارب الإرهاب والفساد، ولن نسمح لتركيا بالتدخل بملف النفط ونعمل على منع استفادة تركيا من أموال الليبيين وهدفنا عدم استفادة الإرهابيين والميليشيات والمرتزقة وتركيا من عائدات النفط الليبي وفتح الاعتمادات والتحويلات المالية القانونية في كل المناطق الليبية.
كانت هذه تفاصيل خبر المسماري: لن نسمح لتركيا بالتدخل في ملف النفط الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.