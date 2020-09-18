شكرا لقرائتكم خبر عن المسماري: لن نسمح لتركيا بالتدخل في ملف النفط الليبي والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري: فتحنا حوارا مع ممثلين عن القبائل الليبية ومختلف المناطق بمشاركة أحمد معيتيق وتوصلنا إلى اتفاق بشأن إعادة فتح الحقول النفطية واستئناف إنتاج النفط في كافة المناطق الليبية.

وشدد المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، على أن القوات المسلحة تحارب الإرهاب والفساد، ولن نسمح لتركيا بالتدخل بملف النفط ونعمل على منع استفادة تركيا من أموال الليبيين وهدفنا عدم استفادة الإرهابيين والميليشيات والمرتزقة وتركيا من عائدات النفط الليبي وفتح الاعتمادات والتحويلات المالية القانونية في كل المناطق الليبية.