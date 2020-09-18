شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. "علاج كورونا" في الصيدليات الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي الموافقة على استخدام كورونافير كعلاج بوصفة طبية بعد إجازة دواء روسي آخر، وهو أفيفافير، في مايو. ويستند العقاران على أساس عقار فافيبيرافير الذي تم تطويره في اليابان، ويستخدم هناك على نطاق واسع باعتباره الأساس للعلاجات المضادة للفيروسات.
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