شكرا لقرائتكم خبر عن زعيمة "مجاهدي خلق": يجب رفع الحصانة عن "خامنئي" والان نبدء بالتفاصيل
- "العفو الدولية" وثقت اعتقالات عشوائية في إيران لمدنيين وأطفال
- يجب إجبار طهران على فتح سجونها للتفتيش
قالت زعيمة منظمة "مجاهدي خلق"، مريم رجوي: النظام الإيراني يتآمر على أمن أوروبا عبر دبلوماسييه.
مشيرة - في تصريحات نقلتها العربية - إلى أنه يجب فرض عقوبات شاملة على القيادات في إيران، ورفع الحصانة عن "خامنئي"، الذى تذهب إليه مليارات الدولارات من عائدات النفط.
وأضافت "رجوي" أن منظمة العفو الدولية وثقت اعتقالات عشوائية في إيران لمدنيين وأطفال، لذلك يجب إجبار إيران على فتح سجونها للتفتيش.
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