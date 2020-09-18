شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة يدعو الهيئة الوفدية لإجراء انتخابات مبكرة 4 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بإلغاء اجتماع الهيئة العليا المزمع عقده غدًا السبت، ودعوة الهيئة الوفدية للاجتماع يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر لانتخاب رئيس للحزب طبقًا للضوابط المتطلبة في اللائحة، وفيما يلي نص القرار:

بعد الاطلاع على المادة الحادية عشرة فقرة (3) من اللائحة الداخلية للحزب والتي جرى نصها انه بجوز لرئيس الحزب دعوة الهيئة الوفدية للاجتماع إذا اقتضت الظروف ذلك، لذلك تقرر ما يلي:

1- الغاء القرار الصادر من رئيس الحزب بدعوة الهيئة العليا للاجتماع يوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2020 .

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2- دعوة الهيئة الوفدية للاجتماع يوم الجمعة الموافق ٤ ديسمبر 2020

أولا: لمناقشة واصدار قرارات في موضوعات هامة سيتم الاعلان عن عرضها عليها.

ثانيا: اجراء انتخابات مبكرة لانتخاب رئيس للحزب طبقا للضوابط المتطلبة في اللائحة وقد روعي تحديد وقت كافي لاستعداد من يرغب في الترشح.

ثالثا: سيعلن قريبًا عن الإجراءات التي ستتبع لسلامة وضمان ونزاهة وشفافية اجراءات العملية الانتخابية.