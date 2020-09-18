شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمات تضرب جماعة الإرهاب.. قيادى إخوانى يفضح محمود حسين: متورط بجرائم أخلاقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضائح وأزمات داخلية تشهدها جماعة الإخوان الإرهابية من الداخل، وذلك بعد إعلان إبراهيم منير مرشدا عاما للجماعة الارهابية، وهو ما أربك حسابات التنظيم الإرهابى من الداخل.

محيى عيسى أحد القيادات التاريخية بجماعة الإخوان والهارب خارج البلاد، شن هجوما على محمود حسين الأمين العام للجماعة الإرهابية الذى تم عزله، مطالبا بمحاكمته، لتورطه فى عمليات سرقة ونهب وجرائم أخلاقية داخل الجماعة.

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وكتب عيسى تدوينة عبر حسابه الشخصى فيس بوك: "محمود حسين متورط فى كثير من الجرائم المالية والأخلاقية، حاكموه قبل أن تهلكوا كما هلك من كان قبلكم، وإنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يداها".

وتابع قائلا:"يا ترى اللجان اللى كانت بتهاجمنا عشان محمود بيه حسين رأيهم ايش الآن بعد أن تم عزله، وما موقفكم الآن بعد عزل اللا أمين محمود حسين".