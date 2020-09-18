مراكش.. “عاملة منزلية” تضع حدا لحياتها بطريقة مؤلمة

أقدمت شابة في العشرينات من عمرها، اليوم الجمعة، على وضع حد لحياتها بطريقة مؤلمة، بعدما ألقت بنفسها من منزل مشغلها في حي المسيرة في مدينة مراكش.

وحسب مصادر محلية، فقد اهتز حي المسيرة في مقاطعة المنارة على وقع مصرع شابة، تعمل خادمة منزلية في أحد المنازل، بعما القت بنفسها من الطابق الثالث لأسباب لاتزال مجهولة إلى حدود الساعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السلطات المحلية، والمصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقا ميدانيا حول ظروف، وملابسات الحادث المأساوي.

وجرى نقل جثة الهالكة نحو مستودع الأموات في المستشفى الجامعي محمد السادس في مراكش، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، للتحقق من الأسباب الحقيقية للوفاة.