سميرة سعيد في ديو مع فنان مغربي

قررت الفنانة المغربية سميرة سعيد العمل على أغنية مشتركة مع الفنان المغربي رضوان الأسمر، يتم التحضير لها، حاليا.
وتكلف رضوان أسمر بكتابة كلمات الأغنية، وتلحينها، كما يشارك في غنائها إلى جانب الديفا، فيما التوزيع تكلف به المصري محمد النابلسي.
وسيكون العمل المشترك بين الديفا، ورضوان أسمر، الذي كان ضمن فريقها في برنامج “ذا فويس”، بكلمات مغربية، ولحن ممزوج بإيقاعات غجرية، وموسيقى لامينكو.
يذكر أن علاقة سميرة سعيد بالفنان المغربي، رضوان أسمر، انطلقت قبل “ذا فويس”، إذ سبق أن شارك في حفلات رفقتها ي المغرب.
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