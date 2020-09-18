آيت طالب يوقع مذكرة لاقتناء لقاحات كوفيد-19 تنتجها شركة “إر-فارم”

في ظل سعي المغرب لتوفير اللقاح في أقرب الآجال، وقع وزير الصحة، خالد آيت طالب، اليوم الجمعة، عن مذكرة لاقتناء لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إن آيت طالب، وقع مذكرة تفاهم لاقتناء لقاحات ضد كوفيد-19 تنتجها شركة “إر-فارم”، بترخيص من مجموعة “أسترازينيكا”.

ويراهن النغرب على الحصول على لقاح كورونا في أقرب الآجال، حيث سبق للوزير أن صرح أكد بأن المغرب سيشارك في التجارب السريرية المتعلقة ب”كوفيد 19″، للحصول على الكمية الكافية من اللقاح المضاد للفيروس في آجال مناسبة.

وأوضح آيت الطالب في تصريحات سابق، أن المملكة ستنخرط، وعلى غرار عدد من الدول ومع عدة دول، في تجارب سريرية لهذا اللقاح، نظرا لتوفرها على الترسانة القانونية الكافية لتأطير هذا اللقاح، وذلك من أجل تمكين المغرب من تحقيق الاكتفاء الذاتي أولا، والتموقع للحصول على الكمية الكافية من اللقاح في الوقت المناسب ثانيا، وأيضا لتحويل الخبرة حتى يتمكن في المستقبل العاجل القريب من تصنيع اللقاح.