الدارالبيضاء.. عمل تخريبي أدى إلى إصابة شخص على متن الطرامواي

أصيب راكب على متن طرامواي، في الدارالبيضاء، اليوم الجمعة، على إثر تكسير نوافذ الطرامواي من طرف أحد الأشخاص، وذلك على مستوى محطة الشهداء في الحي المحمدي.

وقالت شركة طرامواي، في صفحتها على “فايسبوك” إن العمل التخريبي المذكور تسبب في توقف حركة السير لمدة 20 دقيقة.

وأضاف المصدر نفسه أن فرق الصيانة، والشرطة، والوقاية المدنية تبذل قصارى جهدها لاستئناف حركة السير.

ولم يتم بعد إلقاء القبض على المشتبه فيه في تحطيم نوافذ الطرامواي، وإصابة راكب على متنه.