أمن الرباط يستجوب مايسة الناجي والأخيرة تكشف تفاصيل التحقيق

أكدت المدونة مايسة سلامة الناجي، أنها استدعيت، صباح اليوم الجمعة، من طرف ولاية الأمن بالرباط للإستماع إليها على إثر شكاية وزير الصحة خالد آيت الطالب ضدها، بخصوص موضوع “صفقات التجهيزات الطبية واختبارت كورونا”.

وقالت الناجي إنها إجابت المحققين بأن موضوع الصفقات كان منذ شهر أبريل موضوعا مطروحا في العديد من المنابر الإعلامية الموثوقة، والتي تتهمه بإبرام صفقات اختبارات كورونا وتجهيزات طبية دون طلبات عروض بأسعار خيالية، وبإهمال المبادرات المغربية وبسوء تدبير، وأضافت بأن هذه الإتهامات “وصلت إلى البرلمان، ولم يرد أو ينفي بأي خرجة إعلامية أو بلاغ رسمي”.

وأضافت المتحدثة، في تدوينة على حسابها على الفايسبوك، بأنها نشرت الفيديو موضوع الشكاية وطلبت من الوزير فيه الإجابة عن تلك الاتهامات الواردة في الإعلام المغربي والمطروحة في تساؤلات برلمانيين مغاربة، والمتداولة في مواقع التواصل، مستغربة من قيام الوزير بإهمال المصادر الإعلامية والتساؤلات البرلمانية التي اتهمته، و”بدل الإجابة، قرر متابعتي شخصيا”، تقول الناجي.

يذكر أن “مايسة سلامة الناجي” نشرت شريط فيديو على حساباتها بمنصات التواصل الإجتماعي تحدثت فيه عن اتهامات للوزير بعرقلة تسويق أجهزة التنفس الإصطناعي التي إبتكرها مخترعون مغاربة بدعم من وزارة الصناعة.