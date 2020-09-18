ابتداء من الاثنين.. أمريكا تحظر “تيك توك”

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها ستقوم بحظر التطبيقات الصينية “تيك توك” و”وي تشات” في البلاد، اعتبارا من الاثنين المقبل.

ووفقا لوكالة “رويترز”، نقلا عن ممثلين من وزارة التجارة الأمريكية، فإن الحكومة الأمريكية ستصدر توجيها إلى شركتي “آبل” و”غوغل” وغيرهما لإزالة التطبيقات الصينية من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشار إلى أن السلطات لن تجبر المستخدمين القدماء للتطبيقات بحذفها والتوقف عن استخدامها، ولكنهما لن تسمح بحصولهم على التحديثات.

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وأضاف مسؤولون في وزارة التجارة: “قد ترفع الولايات المتحدة الحظر المفروض على تنزيل تيك توك إذا وافق الرئيس دونالد ترامب على صفقة امتلاك التطبيق”.

ويأتي ذلك على خلفية مساعي الإدارة الأمريكية لزيادة الضغط على الشركات الصينية، حيث وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من الشهر الجاري، أمرا تنفيذيا لمواجهة ما وصفها بالتهديدات التي تواجه الولايات المتحدة بسبب التطبيقات الإلكترونية الصينية مثل “وي تشات” و”تيك توك”، وحظر التحويلات المالية لشركتي “بايت دانس” و”تينسنت هولدينجز” المالكتين للتطبيقات.

وتشهد العلاقات الأمريكية الصينية في الفترة الأخيرة، توترا متزايدا بشأن العديد من الملفات، بما في ذلك اتهام واشنطن للصين بسرقة الملكية الفكرية الأمريكية وقضية هونغ كونغ وقضية الإيغور في إقليم شينجيانغ الصيني وفيروس كورونا وغيرها.