الضفة: إصابات في مسيرة كفر قدوم ومواجهات في الخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب ثلاثة مواطنين، بينهم صحفي، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة وأطلقوا صوبهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص "المطاطي" بينهم الصحفي محمود فوزي، والعشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء القرية، الذين رددوا الشعارات الوطنية المناهضة للاحتلال والمنددة بالتطبيع معه، وطالبوا بتوسيع رقعة المقاومة الشعبية في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل.

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وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل شارع الشهداء وسط المدينة، أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت أن جنود الاحتلال أغلقوا المداخل المؤدية إلى شارع الشهداء، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى منازلهم.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على المدخل الشمالي لمدينة الخليل بالقرب من جسر حلحول، وأوقفت المركبات ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.