إحالة النائب إمطانس شحادة للحجر الصحيّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُحيل النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، إمطانس شحادة، اليوم الجمعة، إلى الحجر الصحي المنزلي بعدما جرى تشخيص إصابة أحد المساعدي البرلمانيين للنائب، سامي أبو شحادة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
ويُفترض أن يخضع طاقم المكتب البرلماني للنائب أبو شحادة للحجر الصحي المنزلي، وقد أوصي كل من كان على تواصل مع المصاب بالدخول للحجر الصحي وإجراء فحصٍ للتأكّد من عدم الإصابة بالفيروس.
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