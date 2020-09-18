شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تعاقب 3 شركات اخترقت حظر تصدير السلاح إلى ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

يفرض الاتحاد الأوروبي ، عقوبات يوم الاثنين المقبل ،على من ينتهك حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا المفروض من جانب الأمم المتحدة.

وأفاد دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة بأن الدول الأعضاء وافقت على وضع قائمة بالشركات والأشخاص الذين ساعدوا في تقديم سفن وطائرات ووسائل لوجستية أخرى لنقل المواد الحربية إلى ليبيا.

وذكرت المعلومات الصادرة عن دوائر بالاتحاد الأوروبي أن العقوبات ستطبق تحديدا على ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازاخستان، بالإضافة إلى شخصين من ليبيا.