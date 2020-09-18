شكرا لقرائتكم خبر عن 704 إصابات جديدة بكورونا و5 وفيات في الكويت والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، مشيراً إلى أن عدد المسحات التي أجريت خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 5928 مسحة؛ ليبلغ مجموع الفحوصات 701484 فحصاً.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 865 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا "كوفيد - 19" 88776 حالة.
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