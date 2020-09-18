شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تمدد "الطوارئ" لمدة عام بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

مدد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي لمدة عام "حالة الكوارث" التي فرضت في البلاد منذ بداية إغلاق عام من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث الرئاسي هاري روكي اليوم الجمعة إنه جرى أمس الأول الأربعاء التوقيع على إعلان تمديد إجراءات الطوارئ حتى 12 سبتمبر .2021

وأعلن دوتيرتي في البداية حالة الكوارث في البلاد لمدة ستة أشهر، وذلك في مارس لمساعدة الحكومة على فرض إغلاق فيروس كورونا.

وتحدثت وزارة الصحة عن 3257 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الفلبين اليوم الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 279 ألفا و.526 وقالت الوزارة إن حصيلة الوفيات زادت اليوم بواقع 47 وفاة، ليصل الإجمالي إلى .4830