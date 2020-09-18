شكرا لقرائتكم خبر عن 4305 إصابات جديدة كورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 311690 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 76 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8408 حالات, فيما سجلت 4205 حالات شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 245305 حالات, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 57977 مصاباً , منهم 536 مصاباً في العناية المركزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4305 إصابات جديدة كورونا في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.