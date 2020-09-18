حملة ترامب تنفي تقريراً للجارديان عن اعتدائه على عارضة أزياء عام 1997

نفت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس تقريراً نشرته صحيفة الجارديان تضمن اتهاماً من عارضة أزياء سابقة بأنه اعتدى عليها جنسياً في بطولة التنس المفتوحة في الولايات المتحدة عام 1997.

وذكرت الجارديان في التقرير أن إيمي دوريس قالت لها في مقابلة حصرية إن ترامب اعتدى عليها خارج دورة للمياه في مقصورة كبار الزوار الخاصة به في ملاعب البطولة وكانت وقتها في الرابعة والعشرين من عمرها.

وقالت حملة إعادة انتخاب ترامب اليوم الخميس إن تلك الادعاءات خاطئة.

وقالت جينا إليس المستشارة القانونية لحملة ترامب "الادعاءات خاطئة تماماً. سننظر في كل الوسائل القانونية المتاحة لمحاسبة الجارديان على النشر الخبيث لتلك القصة التي لا تدعمها أي أسانيد".

ولم يتسن الوصول إلى دوريس للحصول على تعليق. ولم ترد الجارديان بعد على طلب للتعليق.



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